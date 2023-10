Malore durante l'escursione, salvato dai compagni che hanno effettuato le manovre di rianimazione

LONGARONE-CIMADOLMO - Il pronto intervento di due compagni di escursione, che hanno effettuato le manovre di rianimazione, hanno salvato la vita a un uomo di 71 anni, di Cimadolmo (Treviso), che si era accasciato per un malore mentre percorreva un sentiero che da Podenzoi sale a Casera Busnich, sopra Longarone (Belluno). Individuato dal Soccorso alpino il punto durante la ricognizione in un varco del bosco in un canale, la squadra del Soccorso alpino, con un verricello di 30 metri sono stati calati equipe medica e tecnico di elisoccorso, che sono subentrati ai compagni dell'anziano.