Mogliano Veneto. Qualcuno si aggira per la città spaccando i finestrini delle auto: 4 casi in 4 punti diversi

MOGLIANO VENETO - Quattro auto con i finestrini infranti, probabilmente dalla stessa persona, che nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ha messo a colpo atti vandalici e furti in zone diverse del centro di Mogliano Veneto.

Uno nel parcheggio dietro alla chiesa parrocchiale, uno nel parcheggio della stazione, uno in via Toti Dal Monte e un altro nel parcheggio antistante il cinema Busan. I tutti e quattro i casi a essere rotto per accedere all'interno dell'auto è stato il piccolo vetro fisso dei finestrini posteriori e anteriori, quello di forma triangolare, il che fa sospettare che l'autore sia lo stesso, anche se non in tutti i casi è riuscito a trovare qualcosa da rubare all'interno dei veicoli. Si suppone che siano stati utilizzati degli oggetti non ortodossi per frantumare i vetri delle automobili prese di mira, il che ha fatto sospettare a qualcuno che si possa trattare solamente di un atto vandalico.



L'AMMINISTRAZIONE

«Sono quattro segnalazioni preoccupanti - ha commentato l'assessore alla sicurezza di Mogliano Veneto, Marco Donadel - che fanno presumere la presenza di un singolo autore. In particolare una segnalazione che stiamo analizzando è quella di fronte al Busan, dove forse riusciremo a dare un volto a chi ha fatto questo grazie a una telecamera di videosorveglianza». Da questa immagine poi il più sarebbe fatto, poiché si potrebbe risalire al momento preciso in cui il ladro e vandalo è entrato in azione per poi individuarlo tramite immagini più definite di altre videocamere. «Se riusciamo a intercettare anche solo uno dei furti poi controlleremo tutti gli altri passaggi - spiega Donadel - e, visto che probabilmente si tratta della stessa persona, capire anche quali siano stati i suoi spostamenti». Per ora le segnalazioni arrivate ai carabinieri sono solamente una «ma non so se abbiano sporto denuncia» precisa Donadel. «Purtroppo ci vorrà del tempo per visionare ogni immagine - continua l'assessore - non è un lavoro che si completa in dieci minuti, ma speriamo di riuscire a trovare il colpevole nei prossimi giorni».



A PREGANZIOL

Da Preganziol invece arriva la notizia di un furto sventato, da dei guardiani speciali. Durante la notte tra il 22 e il 23 è avvenuto un tentativo di intrusione in una casa in via Terraglio, fortunatamente venuto meno grazie all'intervento di "Pattuglia" e "Picchetto". Si tratta di due enormi "cuccioloni", di razza cane corso, che con prodezza hanno sventato un probabile furto, mettendo in fuga gli intrusi.