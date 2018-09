In Mini senza assicurazione: minaccia e insulta i poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - A bordo della, fermato non si scompone, anzi,. E non solo: i familiari si avvicinano, accerchiano i poliziotti e lo spalleggiano. Il fatto è avvenuto martedì 25 settembre, la mattina, lungo via dell’Immacolata: il Sistema Mercurio di una volante di Treviso, ha segnalato la Mini Cooper senza assicurazione. Gli agenti hanno deciso così di approfondire il controllo di polizia, identificando il proprietario del veicolo, per multarlo. Durante la redazione degli atti, il proprietario, identificato per L.T., 55enne trevigiano, ha assunto un atteggiamento arrogante nei confronti dei poliziotti, minacciandoli e denigrandoli.Mentre si stava procedendo alla rimozione del veicolo, si sono avvicinati alcuni familiari di L.T. che hanno accerchiato i poliziotti. La sala operativa, che nel frattempo stava visionando e registrando le immagini riprese con la telecamera del sistema di bordo, ha inviato in ausilio una seconda volante per controllare la situazione. Alla fine i poliziotti sono riusciti a completare la verbalizzazione, infliggendo al 55enne unaL.T., con diversipenali, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti e, vista la sua condotta, denunciato penalmente per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.