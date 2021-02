​«Commemorazione fascista a Miane con saluti romani», la denuncia del consigliere regionale Zanoni (Pd)

MIANE (TREVISO) - Il consigliere regionale veneto del Pd Andrea Zanoni polemizza su una «commemorazione fascista» andata in scena ieri nel trevigiano, a Miane, per ricordare alcuni caduti della Rsi nel 1945. «Una vergognosa parata nostalgica - denuncia Zanoni -, con tanto di saluti romani. A Miane è andato in onda davvero un triste spettacolo: è grave che l'amministrazione comunale abbia permesso una manifestazione del genere».

Nella cerimonia sono stati ricordati i militanti della Repubblica Sociale uccisi a Combai tra il 7 e l'8 maggio 1945 dai partigiani. «Non solo saluti romani, abbiamo anche letto parole indegne nei confronti di chi ha liberato il nostro Paese dal nazifascismo. Sono iniziative - prosegue - che non hanno niente a che vedere con la pietà nei confronti dei defunti, ma sono soltanto il pretesto per raduni di nostalgici, che andrebbero vietati. Mi auguro che ci sia una netta presa di posizione della Regione e del presidente Zaia: condannino questa manifestazione e si dissocino dall'amministrazione leghista che l'ha permessa».

