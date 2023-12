Emergenza Medici di base a Treviso, 98 studi ancora senza un titolare

TREVISO - Sono 98 gli ambulatori del trevigiano destinati a restare ancora senza medico di famiglia titolare. Qui il servizio viene garantito attraverso incarichi provvisori o grazie all'innalzamento del numero di pazienti seguiti da altri dottori (anche fino a 2mila).

La carenza nell'abito dell'assistenza territoriale continua. Ma almeno si vede qualche piccolo miglioramento. «Nell'ultimo periodo sono usciti 20 medici di famiglia e ne sono entrati 50», specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Si tratta soprattutto di specializzandi. Più di qualcuno deve ancora compiere 30 anni. Fatto sta che così si riesce ad assicurare il presidio. Anzi, i medici di famiglia stanno collaborando anche per sostenere l'attività delle guardie mediche.



LE EMERGENZE

In questi giorni di festa si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di cittadini che neppure dopo 80 telefonate sono riuscite a prendere la linea con la continuità assistenziale. Di pari passo, complice la temporanea chiusura degli ambulatori dei dottori di base e il periodo dell'influenza, i pronto soccorso sono stati presi d'assalto. Quello di Treviso è arrivato a contare 460 accessi al giorno, compresi 130 bambini al pronto soccorso pediatrico. Con conseguenti lunghe attese. Da dove nascono queste difficoltà? «Bisognerebbe riuscire ad assegnare incarichi definitivi anche per le guardie mediche dice il direttore generale Oggi con le nomine dei nuovi medici di famiglia - il prossimo giro è previsto già per marzo - si pesca molto proprio dalla continuità assistenziale. Di conseguenza, dovendo coprire altri buchi, si fatica sul piano della formazione e della gestione». Anche in questo caso a pesare è la carenza generale di camici bianchi. Si attende che i numeri aumentino. Purtroppo, però, per la medicina generale la cosa non sarà immediata. «Grazie alla collaborazione dei medici di famiglia in servizio stiamo sopperendo alle carenze sottolinea Benazzi è un momento complesso per tutti. Bisogna tenere duro. E mi auguro che lo spirito che ha animato azioni comuni possa continuare a svilupparsi».



LE ASSEGNAZIONI

Intanto, come confermano le assegnazioni timbrate da Azienda Zero, nei primi mesi del 2024 arriveranno 42 nuovi medici di famiglia nel trevigiano. In base all'anno di specializzazione, potranno seguire tra i 1.000 e i 1.200 pazienti a testa. Vuol dire un totale di oltre 45mila trevigiani. Nell'ambito di Treviso, Silea e San Biagio, in particolare, sono attesi 10 nuovi dottori: Marco Bosco, Teresa Capoani, Carlotta Pantaleoni, Sara Toffolo, Matteo Manzoni, Martina Masini, Marta Caratozzolo, Barbara Benedini, Jacopo Castiello e Bukuri Zeraj. Altri 5 nell'ambito di Mogliano, Preganziol, Zero Branco, Casale e Casier: Serena Artuso, Giulia Favarato, Marcello Albini, Silvia Camerini e Ala Chim. Quattro tra Paese, Ponzano, Quinto, Istrana e Morgano: Irene Sanson, Maddalena Mladovan, Isacco Mardegan e Michela Cendron. Altri 3 tra Villorba, Spresiano, Povegliano e Arcade: Silvia Russolo, Andrea Maronese, Anna Chiara Tonon. E 3 anche per la zona di Castelfranco, Vedelago e Resana: Dario Carloni, Veronica Basso e Giovanni Brunati. A chiudere, ci sono altri sei ambiti con due nomine e cinque con una nomina.

M.Fav.