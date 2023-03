Salvini: «In Veneto gestione Regione-Stato delle autostrade. Ok al quarto lotto della Tangenziale di Treviso»

TREVISO/VICENZA - Via libera al quarto lotto della Tangenziale di Treviso. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, da Treviso oggi 17 marzo ha fatto sapere di aver firmato la progettazione con relativa copertura finanziaria oltre 75 milioni di euro per 2,5 chilometri. Entusiasta il sindaco Mario Conte. Poi, spostandosi a Vicenza, Salvini ha visitato la bretella della Strada Pasubio. «Sono arrivato al Ministero quattro mesi fa - ha detto - e ho trovato opere iniziate nei primi anni Ottanta, quando io andavo all'asilo. L'obiettivo è di sbloccarle, l'importante è recuperare un pò di terreno perduto».

In Veneto gestione Regione-Stato delle autostrade

«Il Veneto è un modello da tanti punti di vista, con il Governatore Luca Zaia stiamo lavorando per una gestione fra Regione e Stato di tutto il sistema autostradale, nel nome dell'autonomia» ha detto Salvini.

Alta velocità a Vicenza

«I lavori che riguardano la Tav sono sotto controllo quotidiano, siamo a livello di stalking telefonico - ha precisato -. Il mese scorso sono stato nel cantiere di Lonato per verificare con mano, assieme ai tecnici, l'avanzamento lavori». Sull'Alta Velocità del tratto veneto «l'obiettivo qui a Vicenza è arrivare entro l'estate alla progettazione e ai cantieri a seguire. In questa provincia i progetti sono in fase avanzata, i finanziamenti si trovano e si troveranno».

Infrastrutture, in portafoglio 60 miliardi

«In portafoglio - ha precisato il ministro - ci sono più di 60 miliardi in infrastrutture nei prossimi anni, l'obiettivo è di estendere il numero delle imprese, visto che ne abbiamo una grandissima, alcune di grandi e altre medie». «Diciamo che anche qui è la manodopera che manca - ha fatto notare Salvini - sicuramente aver interrotto il flusso del Reddito di cittadinanza porterà beneficio a chi ha voglia di lavorare. La prossima settimana porteremo in Consiglio dei Ministri il nuovo Codice dei contratti pubblici che sosterrà le imprese dei territori, perché abbiamo diviso gli appalti in lotti proprio per aiutare le imprese locali. I soldi ci sono, i progetti anche, la manodopera spero ci sarà, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene», ha concluso.