La mamma: «Massimo voleva fare l'elettricista, vita finita a 18 anni»

di Fulvio Fioretti

SAN FIOR - Sognava di fare l'elettricista: ieri doveva iniziare lo stage in un'azienda del coneglianese, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Ma è morto prima, alle 4,30 di domenica mattina lungo la, che in quel tratto prende il nome di via Europa, a pochi chilometri dalla sua abitazione di San Fior di Sotto. Ilera alla guida della sua Fiat Punto. Di fianco a lui l'amico e coetaneo Riccardo Covre, rimasto ferito ma cosciente dopo il violento frontale con la Peugeot, condotta da M.D. 28 enne pordenonese (anche lui ferito ma non grave) che stava rientrando proprio a Pordenone.La, in lacrime, sussurra: «Sì, Massimo sognava di fare l'elettricista, di andare a lavorare, stava studiando per questo. Stava già lavorando mezza giornata in un'azienda, come lo scorso anno. Gli piaceva, non vedeva l'ora di finire la scuola per iniziare. se penso che la sua vita non è nemmeno iniziata...»