Vento forte e grandine. Impalcatura crolla su tre auto. Albero si schianta davanti all'ingresso di una casa /Video

TREVISO - Il maltempo dal Friuli si è spostato sul Veneto, colpendo anche la Marca.si sono abbattuti sul territorio. I vigili del fuoco si sono subito attivati per mettere in sicurezza i luoghi colpiti dalle tante piante crollate. Da segnalare alcuni interventi: a Fontanelle, in via Vallonto, alcune piante sono cadute sui fili elettrici, mentre, impedendone l'accesso. A Carbonera, in via Locandina, è stato buttato giù un palo Telecon, a Cimadolmo in via Roma si segnala un albero sulla strada, piante cadute anche a Castelfranco e Asolo.Tanta paura e tanti danni a Treviso, in Borgo Mazzini: una umpalcatura di fianco al negozio Pinarello è crollata finendo su tre auto. Sul posto la polizia locale e una squadra della protezione civile.