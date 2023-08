Maltempo a Farra di Soligo. Vola via la copertura della scuderia del centro ippico Stella: «Completamente scoperchiata» Video

di Pio Dal Cin

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Volata via la copertura di una scuderia del centro ippico Stella di Farra di Soligo. Fortunatamente non ci sono stati feriti né tra gli umani né tra gli animali, ma i danni sono ingenti. Sul posto, in sopralluogo per seguire le operazioni di vigili del fuoco e protezione civile, anche il sindaco Mattia Perencin: «Si è scoperchiata completamente una scuderia del maneggio, intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza e la protezione civile per liberare le strade. Al momento non è possibile quantificare i danni».