Incidente in via Kennedy a Riese Pio X. Schianto frontale tra auto e camion, 56enne grave in ospedale

RIESE PIO X (TREVISO) - Forse un malore. Oppure un telefonino in mano e, per una frazione di secondo, una distrazione che ha fatto deviare l’auto fino a portarla sulla corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo un autoarticolato. Il frontale è stato inevitabile. E la donna, a bordo di un’utilitaria, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Ca’ Foncello con gravi politraumi. L’incidente è successo ieri, alle 17,30, lungo via Kennedy, a Vallà di Riese Pio X, praticamente all’altezza dell’azienda Smania Group. È un rettilineo e la Punto, condotta da S.B., 56enne di Fontanelle, stava percorrendo la provinciale da Castelfranco verso Caerano, in direzione di casa quando, per ragioni tutte da verificare, ha invaso la corsia opposta.

Dall’altro lato della carreggiata stava sopraggiungendo il camion della ditta “Favaro servizi”, condotto da un 50enne di Caerano. L’azienda, rispetto al punto dello scontro frontale, dista poco meno di 2 chilometri.



LE CONDIZIONI

Le condizioni della donna, prigioniera dell’auto andata completamente sfasciata nell’urto, sono sembrate subito molto gravi. Il camionista, praticamente illeso, ha dato subito l’allarme e sul posto sono arrivati il Suem 118, i Vigili del fuoco e i vigili urbani che hanno eseguito i rilievi dell’incidente. I pompieri arrivati da Castelfranco Veneto hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto non senza difficoltà, utilizzando cesoie divaricatori e martinetti idraulici, la donna rimasta incastrata al posto guida. A quel punto la 56enne è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem. I sanitari, vista la gravità delle ferite, avevano già fatto richiesto l’elicottero che ha trasportato la donna d’urgenza al Ca’ Foncello.



I RILIEVI

I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale che ha anche provveduto a deviare il traffico. Resta da capire la ragione di un’invasione di corsia in un punto in cui non ci sono curve, ma vige la linea continua che fa escludere un sorpasso. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dal pubblico ministero di turno in tribunale e i due conducenti saranno sentiti: il camionista già oggi. Per la donna, invece, tutto dipenderà dalle sue condizioni di salute. A preoccupare i medici sono i traumi, tra i quali un grave trauma cranico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.