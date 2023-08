Frontale tra due auto ad Ampezzo: soccorso difficile per il maltempo. Due feriti, uno grave trasportato a Udine

AMPEZZO - Due persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico, questa mattina, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Ampezzo, lungo la statale 52, nel tratto compreso tra Ampezzo e Forni di Sotto. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, due auto si sono scontrate in un impatto di tipo fronto-laterale.

Il soccorso

È scattata una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112 del Fvg.