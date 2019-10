Malore nell'ora di ginnastica: «Così ho visto morire il mio amico»

di Lucia Russo

CASTELFRANCO - Le professoresse ci hanno subito mandati negli spogliatoi ma abbiamo visto mentre tentavano di salvargli la vita». Questo il racconto dei compagni della classe prima dell'Istituto Barsanti frequentata da Sukhraj Rathor, il 14enne residente a Riese Pio X, che durante la lezione di educazione fisica di lunedì è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Ieri, in quella classe prima, c'era un banco vuoto e un nome in meno sull'appello. Al suono della campanella di inizio...