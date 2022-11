Bimbi malati che hanno bisogno di sedazione, al Ca' Foncello "Una stanza dei sogni" con cartoni e i genitori

TREVISO - Bimbi sedati in una stanza speciale con i cartoni animati e la mano di mamma e papà. Ad accogliere i bimbi che hanno bisogno di sedazione nel corso di procedure dolorose all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso ci sarà, in futuro, una “Stanza dei sogni”. Accanto al Pronto soccorso pediatrico sarà ricavato, infatti, un ambiente colorato e familiare, nel quale i baby pazienti verranno sedati mentre guardano i “cartoni” con accanto i genitori. «I bambini che vanno in ospedale possibilmente non devono soffrire e, dunque, tutte le iniziative che vanno in questa direzione sono straordinarie – ha sottolineato Francesco Benazzi, direttore dell'Usl 2 – All’associazione “Per Mio Figlio”, nostra partner in moltissime attività, rivolgo dunque un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione». La novità rientra nel progetto, frutto della collaborazione tra Ulss 2 e associazione “Per Mio Figlio”, illustrato questa mattina dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria, Francesco Benazzi, dal presidente della Onlus, Andrea Rizzo, e dal primario di Pediatria, Stefano Martelossi.

La procedura

La “Stanza dei sogni” accoglierà i bambini con patologia dolorosa o i bambini ricoverati in Pediatria o Chirurgia pediatrica che necessitano di cure o manovre dolorose. La presenza della nuova area dedicata ridurrà la necessità di utilizzare le sale operatorie pediatriche per l’analgosedazione lieve/moderata, limitando i tempi di attesa e le difficoltà organizzative. Nei nuovi spazi sarà anche effettuato un programma di formazione del personale sulla gestione in sicurezza delle urgenze pediatriche e l’analgosedazione con simulazione ad altà fedelta grazie all’utilizzo di manichini. L’adeguamento strutturale dell’area dedicata a “Stanza dei sogni” sarà a carico dell’ Ulss 2 mentre l’associazione “Per Mio Figlio” si occuperà dell’acquisto di arredi e strumentazione: complessivamente l’investimento sarà di circa 110mila euro. «Il bambino deve poter affrontare una procedura dolorosa nel modo migliore possibile, senza così conservare un ricordo spiacevole dell’esperienza vissuta che possa condizionarlo negativamente qualora debba sottoporsi a nuove cure – ha precisato il dr Martelossi -. Particolare attenzione deve essere indirizzata a bambini con patologie cronice che devono essere sottoposti, purtroppo, a numerose manovre invasive (bambini con tumori, malattie croniche). La “Stanza dei sogni” sarà ricavata accanto al Pronto soccorso pediatrico dove predisporremo un ambiente familiare e colorato nel quale fin dall’arrivo il bambino proverà meno ansia rispetto all’asettica stanza ospedaliera». Parte dei fondi destinati alla realizzazione della nuova area saranno raccolti grazie a un evento dedicato: il Concerto di Natale, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20 al Comunale di Treviso. ll biglietto costerà 15 euro e sarà acquistabile nel teatro stabile. L’evento, organizzato dalla Onlus e dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e il Comune di Treviso, vedrà la presenza al Comunale, per la prima volta, del Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio fiorentino. In apertura si esibirà anche il Coro di voci bianche dell’Associazione musicale Manzato di Treviso.