Loria. Una betoniera si rovescia a bordo strada: l'autista ne esce illeso

LORIA (TREVISO) - Una betoniera si è rovesciata a bordo strada, ma l'autista ne è uscito illeso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10:00 di oggi, lunedì 4 marzo in via Marangona: i vigili del fuoco accorsi da Castelfranco sono intervenuti e hanno messo in sicurezza il mezzo su 4 assi. Sul posto le forze dell’ordine e le autogrù del soccorso stradale per il recupero del mezzo.