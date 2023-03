Incidente a Colle Umberto. Camion cisterna stracolmo di farina si rovescia in via Portelle, strada bloccata

COLLE UMBERTO (TREVISO) - Incidente a Colle Umberto, un camion cisterna di farina si è rovesciato disperdendo il carico sulla strada. Non si conoscono le cause dell'incidente avvenuto attorno alel 14.40 in via Portelle. Il camionista è riuscito ad uscire autonomamente dal camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem e la polizia stradale di Vittorio Veneto per i rilievi del caso. La via è stata resa impraticabile dall'ingombro del camion e ci sono state inevitabili ripercussioni sulla viabilità.