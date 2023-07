Botte in famiglia a Castelfranco Veneto, interviene la polizia locale per placare gli animi

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Botte in famiglia a Bella Venezia. Nel fine settimana appena passato, 29 e 30 luglio, la polizia locale di Castelfranco Veneto, nel quartiere di Bella Venezia, ha sedato una violenta lite scoppiata all'interno di un nucleo famigliare.

Dalle parole, la famiglia, era passata ai fatti affrontandosi a suon di botte tanto che, gli agenti giunti sul posto, hanno fatto fatica a calmare gli animi.

I controlli del fine settimana

Gli altri controlli portati avanti sempre nel fine settimana dalla Polizia locale per vigilare sul traffico, hanno portato gli agenti ad elevare sanzioni per guida pericolosa con sorpassi, per veicoli privi di assicurazione e revisione mentre un cittadino residente nel veneziano ha dovuto farsi riaccompagnare a casa in quanto la patente è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. Posti di controllo, anche con alcoltest, anche lungo la Strada Regionale 53. I vigili hanno poi effettuato controlli anche nei parchi ed in alcune aree soggette a segnalazioni da parte dei cittadini.