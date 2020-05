MONASTIER - Una malattia acuta e fulminante, in soli cinque giorni, ha strappato il sorriso e la vita Nicole Volpato, 12 anni, studentessa di prima media di Monastier di Treviso. Quello che all’inizio pareva un semplice malessere, cominciato con l’estrazione di un dente e una febbriciattola che non passava, nonostante la somministrazione di antibiotici, in realtà si è trasformato in una tragedia, che ha portato al decesso della dodicenne, avvenuto venerdì pomeriggio 29 maggio all’ospedale di Padova.



La giovanissima vi era ricoverata da qualche giorno, trasportata d'urgenza dal Ca' Foncello di Treviso, dove i suoi genitori l'avevano accompagnata al Pronto soccorso domenica mattina 24 maggio. «In casi come questi, purtroppo, i margini sono estremamente ridotti – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca – la bambina era stata subito trasferita a Padova».