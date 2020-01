Tumore rarissimo, mamma di due 2 bimbi lancia un appello per le cure: «Spiragli da Israele e Usa»

Tumore rarissimo, mamma di due 2 bimbi lancia un appello per le cure: si è rivolta al web, ai social, con il cuore in mano e la voglia di combattere la sua battaglia fino in fondo. «Buongiorno - ha scritto su Facebook il 19 gennaio, Emilia Lacerenza - oggi mi rivolgo a tutto il mondo, medici, ricercatori, istituti oncologici, associazioni di ricerca e quant'altro: chiunque possa aiutarmi (nel più breve tempo possibile) a curarmi, anche se fosse solo sperimentazione, si faccia avanti. Il mio è un "carcinoma sarcomatoide metaplastico triplo negativo con metastasi". Se qualcuno avesse soluzioni per me, potrei inviare tutta la documentazione e spiegare tutti i particolari del caso. Autorizzo chiunque a girare questo messaggio ovunque e in qualsiasi lingua».

Emilia Lacerenza, di Barletta, ha 33 anni, due bambini e una diagnosi da tumore rarissimo sotto al braccio, pronta a portarla a chiunque le offra una chance di combattere e vincere. E il web non è rimasto sordo alla sua richiesta di aiuto: in pochi giorni il messaggio ha fatto oltre 6.200 condivisioni in tutte le lingue e ieri, 23 gennaio, le prime occasioni di cura offerte a Tel Aviv e negli Stati Uniti.

Nei prossimi giorni è in programma un viaggio verso lo Sheba Medical Center, il più grande ospedale israeliano, per avviare le prime visite mediche di valutazione. Forza Emilia, la Puglia è con te.

Ultimo aggiornamento: 25 Gennaio, 15:43

