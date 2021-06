MONTEBELLUNA - A Santa Maria in colle ora i vandali attaccano la Chiesa sul Ddl Zan. E in città infuria la polemica. La questione in parte già nota è rappresentata dagli imbrattamenti e vandalismi che continuano a oltraggiare i muri dell'edificio sacro e l'area circostante. Dopo quelli denunciati nel week end dall'ex capogruppo degli alpini Giovanni Mondin, infatti, ieri. mercoledì 23 giugno, ne sono emersi altri. L'aspetto nuovo è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati