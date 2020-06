Il governo blocca il corso di laurea di medicina a Treviso. Il sindaco Conte: «Veneto preso di mira a Roma»

TREVISO - Il Governo impugna la legge del Veneto che istituiva il corso di laurea in Medicina a Treviso grazie alla sinergia tra Ulss 2 Marca trevigiana e Università di Padova. Una notizia che ha mandato su tutte le furie il Governatore Luca Zaia che, in una nota ufficiale, commenta: «Annuncio già che come Regione del Veneto ricorreremo contro questa decisione del Governo, e difenderemo assolutamente la nostra legge».



Su quanto deciso a Roma interviene anche il sindaco di Treviso. «Ormai è palese che qualcuno, a Roma, abbia preso di mira il Veneto e quelle Regioni che, nel pieno rispetto della legge e delle competenze, creano opportunità per i rispettivi territori». A sostenerlo è il sindaco di Treviso, Mario Conte, in relazione alla decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale del Veneto che prevede l'attivazione, da parte dell'Università di Padova, del corso di laurea in Medicina e chirurgia a Treviso.



«Sosterremo la Regione e il presidente, Luca Zaia - aggiunge Conte - nel far valer, in tutte le sedi i contenuti della legge regionale e la correttezza dell'iter. Rallentare o addirittura cercare di negare ad un intero comprensorio un polo universitario d'eccellenza, che si traduce poi in medicina e cure che peraltro hanno permesso, recentemente, di contenere l'emergenza sanitaria - conclude - ci sembra una presa di posizione quantomeno discutibile».