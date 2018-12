Croato beccato con coltello e refurtiva a bordo, furti anche nel Veneziano

TREVISO - La polizia, che ha rafforzato i controlli nel periodo natalizio, ha fermato sabato 8 dicembre una vettura sospetta con targa estera nei pressi del Ponte di San Martino. Il conducente ha affermato di essere arrivato nella mattinata a Treviso, al fine di sottoporre il veicolo a dei controlli presso un’autofficina di fiducia; la versione, contraddittoria ed inverosimile, ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fare controlli più approfonditi.



Si è così appurato che lo straniero, M. M., 75 anni, croato, aveva alle spalle diversi reati contro il patrimonio, in particolare furti e ricettazioni. A bordo della vettura sono stati rinvenuti beni alimentari e vestiario per un valore complessivo di circa 3000 euro, nonché un coltello di oltre 20 cm; sono stati inoltre rintracciati i negozi dove la merce è stata asportata nei giorni precedenti, principalmente in provincia di Treviso e Venezia. Lo straniero portava con sé una borsa rivestita internamente di alluminio, modalità tipicamente utilizzata per eludere i controlli antitaccheggio, nonché un disturbatore di frequenza ed una calamita utilizzata per rimuovere le placche antitaccheggio senza danneggiare i capi di abbigliamento; allo stesso veniva infine sequestrato anche il denaro contante, per un totale di 700 euro, presumibilmente frutto dell’attività delittuosa. M.M. è stato denunciato per il reato di ricettazione, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e porto abusivo di armi.

