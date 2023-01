Treviso. Ladri nell'appartamento dell'imprenditore Zanardo. Rubati 300 euro in contanti e una pistola

TREVISO - Ladri nell'appartamento dell'imprenditore Damaso Zanardo. I malviventi puntavano a trovare la cassaforte del proprietario dell'area ex Pagnossin ma sono tornati a casa con 300 euro in contanti e una pistola, regolarmente denunciata e nascosta dentro ad un armadio.

Originario di Mestre, l'imprenditore, che opera nell'ambito della logistica e dell'immobiliare, tornato nel suo appartamento in via Foscolo, vicino lo stadio Tenni, ha trovato tutto sottosopra. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza per dare un'identità ai ladri.