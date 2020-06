MORGANO - Trovarsi tra le mura di casa propria, a tu per tu con i ladri, nel bel mezzo di un normale pomeriggio di inizio estate. Minuti di paura quelli vissuti lunedì scorso, 22 giugno, da una studentessa di 19 anni, residente a Morgano. Erano da poco trascorse le 15 quando due malviventi sono penetrati nella casa della ragazza, terrorizzandola. I ladri, credendo forse che non vi fosse nessuno, sono agevolmente entrati attraverso una finestra che la giovane aveva lasciato aperta, visto anche il clima particolarmente caldo di questi giorni. L'incontro, traumatico, con i topi d'appartamento ha gelato la studentessa. I due malviventi, temendo che la situazione diventasse più complicata di quanto già fosse, hanno scelto di dileguarsi: nel farlo, si sono guadagnati la fuga strattonando la 19enne che li ha visti scappare e ha subito contattato i carabinieri che ora indagano sull'episodio.



TRAVISATI

Il tentativo di furto dei due ladri, che avevano entrambi il volto travisato ed erano dunque irriconoscibili, è stato denunciato alla stazione dell'Arma di Istrana. Il dato più preoccupante è che quello capitato alla studentessa potrebbe non essere un caso isolato nella zona di Morgano. Nella notte tra sabato e domenica scorsi sono in molti ad aver segnalato movimenti sospetti, soprattutto nel centro del paese. C'è chi è stato risvegliato dal forte abbaiare di cani, segnale che qualcuno di estraneo si stava aggirando nella zona. Il tam tam sui social ha fatto il resto e creato una comprensibile preoccupazione tra i residenti. «Attenzione, ladri in corso» scriveva un utente del gruppo Facebook Sei di Morgano se..., raccontando quanto stava accadendo nottetempo.



STAGIONE A RISCHIO

Con l'arrivo dell'estate sale la preoccupazione che i furti in abitazione possano tornare numerosi come prima del lockdown causato dalle misure anti contagio. I ladri prediligono ovviamente le abitazioni lasciate incustodite e dunque le settimane in cui i cittadini si allontaneranno per andare in ferie (chi potrà permettersele) saranno quelle più critiche, non solo nel territorio comunale di Morgano ma anche nel resto della Marca. I ladri, costretti all'isolamento come tutti i cittadini onesti, sono pronti a tornare all'attacco. E lo stanno già dimostrando.