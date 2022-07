Pestaggio selvaggio a Jesolo: banda di stranieri picchia tre ventenni, ragazzo in ospedale

JESOLO - Jesolo violenta: ennesima aggressione l'altra notte in via Orlanda, quando tre ventenni, due trevigiani e una padovana, dipendenti di una pizzeria, sono stati attaccati senza motivo da un gruppo di coetanei, probabilmente giovani dell'est. Uno di loro è finito in ospedale. E' accaduto verso l'1 e mezzo del mattino, quando i tre giovani, un ragazzo di Montebelluna e uno di Conegliano, e la loro amica di Padova, stavano rientrando dopo aver finito di lavorare in pizzeria. In via Orlanda sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi, "probabilmente dell'est ma parlavano bene italiano" - racconta il ventenne di Conegliano - hanno inziato a importunarci. Noi li abbiamo ignorati, ma questi hanno iniziato a segurci e a menarci. Poi hanno cominciato a pestare il mio amico, e propro per divertimento, senza alcun motivo".

