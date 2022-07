JESOLO - La squadra mobile di Venezia ha arrestato il giovane che nella notte tra il 2 e il 3 luglio aveva commesso un tentato omicidio nei confronti di un minore. L'aggressione era avvenuta a Jesolo per futili motivi. Si tratta dell'accoltellamento di un giovane bellunese in spiaggia, in zona piazza Mazzini.

L'aggressore - residente nel trevigiano - gli aveva bucato un polmone.