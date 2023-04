​I Jalisse all'isola dei Famosi? Impazza l'indiscrezione, e loro: «Un fulmine a ciel sereno...»

ODERZO (TREVISO) - Il duo musicale Jalisse all'Isola dei Famosi? Questi i rumor di ieri sera: dai diretti interessati però nessuna conferma. «Non sappiamo nulla, si parla di noi spesso, vedremo nelle prossime ore» dicono, raggiunti al telefono. Da quanto è trapelato, però, l'Isola dei Famosi ha un cast che è stato un po' cambiato rispetto a quello trapelato online nel corso delle ultime settimane. Fra la lista dei naufraghi di Ilary Blasi sono spariti i nomi di Luca Di Carlo e di Giulia Sara Salemi, il primo celebre per essere l'avvocato di Ilona Staller e la seconda famosa su TikTok.



NUOVI ENTRATI



Al loro posto hanno trovato spazio i Jalisse, al secolo Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Ed è proprio Ricci a dire: «È stato un fulmine a ciel sereno. Abbiamo visto anche noi il nostro nome associato al programma, ma al momento non ne sappiamo nulla. Capita che a volte accostino il nostro nome a qualche evento, come ad esempio a San Remo. Per ora non commentiamo, cercheremo di sapere qualcosa di più nelle prossime ore».



Dal cast, peraltro, sono fuori anche le gemelle Elga e Serena Enardu e al loro posto sono entrate le attrici Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo, quest'ultima alla sua seconda partecipazione a L'Isola dei Famosi. Si comincia lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, già apparsa in un promo per lanciare il programma. Saranno dieci puntate, tutte in onda di lunedì: parzialmente rinnovato il parco opinionisti con l'arrivo di Enrico Papi che affiancherà la confermata Vladimir Luxuria.



LE CONFERME

Del gruppo sembrano confermati il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone che sarà in campo con il compagno Simone Antolini. In gara anche i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. Quindi il conduttore televisivo Marco Predolin, l'attore e modello brasiliano Christopher Leoni, l'ex suora Cristina Scuccia e la modella Claudia Motta. Del gruppo l'ex rugbista Andrea Lo Cicero ed il blogger Gian Maria Sainato, la modella brasiliana Helena Prestes, l'attrice Pamela Camassa e la conduttrice e attrice Corinne Clery. Completano il cast del programma la conduttrice Nathaly Caldonazzo e l'attrice e figlia di Dario Argento, Fiore Argento.