ODERZO - Sul palco dell’Ariston non li hanno invitati e pazienza, poco male, perché i Jalisse sono comunque ricercati dalle aziende per attività pubblicitarie. Loro che il Festival di Sanremo l’hanno vinto nel 1997 con “Fiumi di parole” e che da allora quel palcoscenico non l’hanno più rivisto, in queste cinque serate del Festival, sui canali social di un’azienda che si occupa di consegne, canteranno una canzone per sera, cinque brani con i quali si erano presentati e che sono stati tutti scartati. «Canteremo per voi la top five delle canzoni che ci hanno scartato» annuncia Alessandra, che in coppia con Fabio forma i Jalisse. Anche stavolta dentro all’Ariston i Jalisse fisicamente non ci saranno, ma sul web saranno presenti eccome. Da quel 1997 sono stati scartati per 26 volte. La loro popolarità al contempo è alta, sono amati dal pubblico. Questo sentimento genuino fa buon gioco all’azienda che li ha ingaggiati per un’iniziativa pubblicitaria.



«Non sono fisicamente al Festival ma saranno nel web – dice il loro portavoce Mauro Caldera -. E lo sono proprio adesso durante le giornate del Festival. È una cosa assolutamente positiva, come lo è il fatto d’esser cercati dalle aziende. Sono convinto che prima o poi sul palco dell’Ariston ci ritorneranno». Domenica scorsa sono stati ospiti di Mara Venier a “Domenica in”, la popolare trasmissione di Rai Uno che era tutta dedicata a Sanremo, con personaggi e artisti che hanno raccontato festival. Chi meglio dei Jalisse che in quell’anno si qualificarono quarti all’Eurovision Song Contest di Dublino, può raccontare Sanremo visto dal di fuori. L’edizione del 1997 appunto la vinsero con “Fiume di parole” ed il fatto di esser sempre stati puntualmente esclusi, neanche un invito come ospiti ha fatto comunque guadagnare al duo una certa simpatia.



In questi 26 anni hanno sempre lavorato, rimanendo sulla scena e il pubblico non li ha dimenticati. Alcune settimane fa sono stati ospiti ad Unomattina su RaiUno con Massimiliano Ossini. Molti i brani prodotti in questo lungo arco di tempo. Il 3 maggio 2019 è uscito il singolo Cavallo bianco, cover della canzone omonima dei Matia Bazar del 1976, con la collaborazione alle chitarre del cofondatore del gruppo Carlo Marrale. Il video del regista cartoonist Andrea Princivalli venne presentato in anteprima sul Tg1 Rai delle 13.30 da Vincenzo Mollica per DoReCiak Gulp.