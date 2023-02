Sanremo 2023, i quattro cavalieri dal Nordest: Madame, gIANMARIA, Shari e Will - Le canzoni, testi e significato

Il festival di Sanremo 2023 sta per iniziare e in gara ci sono tanti artisti che arrivano proprio dal Nordest. A tutti loro facciamo un grande in bocca al lupo, sia a quelli che affrontano il palco dell'Ariston per la prima volta sia a chi quell'emozionante scalinata l'ha già scesa.

L’edizione 2023 di Sanremo andrà in onda su Rai Uno e in Eurovisione in diretta dal Teatro Ariston da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 .

Ecco i nostri artisti in gara

Madame

gIANMARIA

Shari

Will

Un occhio di riguardo anche per i Coma_Cose, dato che uno dei due componenti, Francesca Mesiano, è originaria di Pordenone.

Scaletta Sanremo, ordine di uscita cantanti



MADAME



Madame è consciutissima, non solo in italia, e questa non sarà la sua prima volta all'Ariston. La vicentina Francesca Calearo ha infatti partecipato al Festival già nel 2021, con il brano Voce, con il quale ha vinto il "Premio Lunezia per Sanremo". Madame è al centro delle polemiche proprio a ridosso dell'inizio del Festival per una vicenda legata al vaccino anti Covid. La cantante infatti è coinvolta nell'indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni. Recentemente ha spiegato sui social di essere «nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale», ammette «non solo» di non aver fatto «prontamente il vaccino del Covid», ma anche di non avere «altri vaccini», ma spiega di aver deciso - dopo aver appreso di essere indagata - di rivolgersi a un infettivologo che le ha prescritto le vaccinazioni «essenziali».



SHARI



Shari, 20enne di Monfalcone e unica donna selezionata tra i Giovani. Il nome vero è Shari Noioso, nata nel 2002 a Monfalcone, in Friuli-Venezia-Giulia, ma cresciuta a Udine dai 10 anni. La prima volta per lei a Sanremo Giovani è stata a 17 anni, con il brano Stella.



WILL



William Busetti, in arte Will è nato nel 1999 a Vittorio Veneto e gareggerà con il brano Stupido. Un'infanzia trascorsa a Soligo, in mezzo alle campagne e ai vigneti del trevigiano. Ha superato la finale di Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti” e ora calcherà il palco dell'Ariston.

gIANMARIA



Gianmaria Volpato a Vicenza nel 2002, noto semplicemente come Gianmaria, è arrivato al secondo posto di X Factor 2021. Ma nel 2022 il giovane veneto conquista anche Sanremo Giovani 2022 con “La città che odi”, e volerà tra i big in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, dove gareggerà con il brano dal titolo “Mostro”, scritto dallo stesso gIANMARIA e prodotto da Antonio Filippelli.