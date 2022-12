PADOVA - Dalla felicità per una performance artistica che ha riscontrato grande successo, allo sconforto per il danno materiale e per il conseguente danno morale che accompagna episodi di questo genere. La nota cantante ed attrice padovana Chiara Luppi, nella prima serata di domenica scorsa è sta vittima di un furto avvenuto in città. La sua auto, una Fiat 500L, è stata scassinata e le sono stati sottratti vari beni. Valore economico stimato dell'ammanco, 3mila euro. Si aggiungono poi gli euro per risistemare la vettura, almeno 2mila se non di più.



IL FURTO

E' accaduto nella fascia oraria che va dal tardo pomeriggio a metà serata. Domenica pomeriggio nell'auditorium della scuola di musica Gershwin in via Tonzig, si è svolto il saggio degli allievi del corso con docente Chiara Luppi. Tanti gli appezzamenti e come vuole la tradizione, giusto condividere assieme il successo con un brindisi. Nel caso specifico, una pizza tutti assieme in un locale di via Bronzetti. Una conclusione di evento - in questo frangente - assolutamente da dimenticare per la vocal coach che ripercorre, ancora con comprensibile sconforto, quanto è accaduto: «Siamo arrivati in pizzeria intorno alle 19,45 e siamo usciti alle 22,30. Sono andata verso l'auto che avevo parcheggiato nei pressi dell'area ecologica dove ci sono i bidoni della raccolta differenziata. Zona peraltro videosorvegliata, spero quindi si possano recuperare le immagini e che siano utili per risalire ai responsabili del furto».



Non appena l'artista è arrivata alla vettura, l'amara realtà. Continua: Mi hanno rotto il deflettore e poi hanno aperto la porta dell'auto. Sui sedili posteriori c'erano alcuni oggetti di scena tra cui due sedie ed alcuni addobbi natalizi, ma tanto è bastato ai ladri per continuare ad aprire l'auto compreso il bagagliaio. All'interno c'era una borsa del Cuamm, alcuni microfoni un pedalino che avevo da poco ricevuto in regalo con gli effetti, cavi, altri oggetti di scena e del denaro che alcune persone avevano donato domenica a sostegno delle spese sostenute dai talenti per mettere in scena lo spettacolo. Hanno rubato persino il copione indica sconfortata la Luppi - Spero almeno che studino!



LA CARRIERA

La Luppi dopo Sanremo Giovani è stata nella squadra della Carrà a The Voice, cantattrice nel kolossal di Riccardo Cocciante, Giulietta e Romeo, dove interpreta Nutrice, poi Madre di Cecilia e Perpetua ne I Promessi Sposi di Michele Guardì e Pippo Flora. Numerose le collaborazioni con cantanti e musicisti. Ha aperto i concerti di Zucchero, Cremonini, Mario Biondi. Ad illecito avvenuto, si può facilmente commentare con la solita raccomandazione che in auto ormai non si deve più tenere nulla. Certo, ma è pur vero che non sempre una persona può portare tutto con lei in un locale e che in ogni caso la zona del furto non è considerata a rischio, è di ampio passaggio, illuminata, con la presenza di sistemi di videosorveglianza e che si era in una fascia oraria che non è certo quella della tarda notte.

Pesante il danno economico ed ancor più quello emotivo, in quanto è stato violato uno spazio privato. Non ci sono - o fino a questo momento non si sono palesati - testimoni oculari. Del resto il o i ladri si saranno ben guardati dalla presenza di terze persone. Impossibile dire se si sia trattata di una casualità oppure se qualcuno abbia visto che cosa Chiara Luppi ha caricato in auto, l'ha seguita, ed accertato si trovasse tranquillamente a cena, ha agito con la certezza di portare a termine il furto. A Chiara Luppi non è rimasto altro che presentare denuncia alle forze dell'ordine. Spera, e con lei tutti, di ritrovare quanto le è stato sottratto, se non altro almeno gli strumenti per il suo lavoro e per lo spettacolo.