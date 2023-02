Scaletta Sanremo, ordine di uscita cantanti: Mengoni e Ultimo la prima serata, Giorgia e Articolo 31 la seconda

Ufficializzato l'ordine di uscita dei cantanti delle prime due serate di Sanremo 2023. I 28 artisti in gara inizialmente si divideranno fra martedì e mercoledì, mentre da giovedì si esibiranno tutti insieme. Fra i primi 14 cantanti a salire sul palco dell'Ariston troviamo Marco Mengoni, Ultimo, Elodie e Anna Oxa. Martedì invece sarà il turno di Giorgia, Paola e Chiara, Articolo 31 e Modà. Di seguito la scaletta delle prime due serate, con gli artisti in ordine di uscita.

Sanremo 2023, Zelensky nessun video: ma un testo che leggerà Amadeus. Domani apre Anna Oxa: la scaletta dei Big. Venerdì nessun superospite

Scaletta prima serata Sanremo 2023

Anna Oxa gIANMARIA Mr. Rain Marco Mengoni Ariete Ultimo Coma_cose Elodie Leo Gassmann Cugini di Campagna Gianluca Grignani Olly Colla Zio Mara Sattei

Scaletta seconda serata Sanremo 2023

Will Modà Sethu Articolo 31 Lazza Giorgia Colapesce Dimartino Shari Madame Levante Tananai Rosa Chemical LDA Paola e Chiara

Amadeus: «Rosa Chemical alla fine? Nessun riferimento alle polemiche gender fluid»

Non c'è nessuna scelta strategica dovuta alle polemiche scatenate in merito ai contenuti 'gender fluid' nella decisione di far cantare Rosa Chemical come terzultimo nella seconda serata della gara del festival. Ad assicurarlo è Amadeus, sollecitato dalle domande dei giornalisti. «Devo distribuire i cantanti assicurando un'attenzione sempre alta televisivamente parlando», spiega il conduttore, scandendo che nelle esibizioni vige il principio dell'alternanza: «Rosa Chemical giovedì sarà invece tra i primi», dice Amadeus.