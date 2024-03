Amadeus spaventa la Rai: può raggiungere Fabio Fazio a Discovery e portare "Affari Tuoi" e "I soliti Ignoti"

Dal sogno di rivederlo ancora sul palco del Festival di Sanremo all'incubo di perderlo, per sempre. Cosa farà Amadeus da grande? Forse non lo sa nemmeno lui.

Ma dovrà deciderlo presto, prima della fine di giugno. L'idea di poter continuare la sua avventura come direttore artistico e conduttore della kermesse musicale dopo i trionfi continui non lo convince più e aprire i pacchi su Rai 1 non lo eccita più come una volta. Almeno così si dice.

Il contratto in scadenza

E a pesare più di tutto c'è la scadenza del 30 giugno, giorno in cui scadrà il contratto che lega la tv di Stato al principe dei conduttori Rai. Secondo Repubblica sul rinnovo di Amadeus, sul suo ingaggio «è ormai partita un’asta, dentro e fuori l’azienda, che rischia di far perdere a Viale Mazzini uno dei suoi pezzi più pregiati. O, in alternativa, costarle una mole di quattrini tale da polverizzare qualsiasi record precedente». Voci confermate dallo stesso conduttore di Affari tuoi che ha rivelato un paio di settimane fa, in sede di trattativa con i vertici Rai, di aver ricevuto un’offerta dalla concorrenza. Ma da chi esattamente?

Amadeus verso Mediaset? La conferma di Fiorello a Viva Rai2: «Pier Silvio Berlusconi lo vuole

Le voci, le indiscrezioni e tanto altro ancora si sono già scatenate. Una di queste correnti lo porterebbe diretto a Cologno Monzese, da Pier Silvio Berlusconi. Il patron di Mediaset avrebbe contattato Amadeus - scrive ancora Repubblica - per coronare un antico sogno, ovvero scippare il Festival della canzone alla tv pubblica quando, nel 2025, arriverà a scadenza l’accordo di partnership con il comune di Sanremo.

L'ipotesi Discovery

Andiamo avanti. A offrire un contratti con tanti zero, molti di più di quelli che si può permettere Mamma Rai, sarebbero in realtà con gli americani di Warner-Bros Discovery. Sull’onda del successo di Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il sogno è quello di poter portare sul canale Nove anche Amadeus. Affare possibile. Eccome.

A spaventare Viale Mazzini, che intanto si prepara a cambiare ancora direttori e dirigenti, è anche la possibilità, più che reale, che Amadeus possa portare via con sé i programmi prodotti da Banijai. Programmi come Affari tuoi e I soliti ignoti. Programmi che hanno fatto la sua fortuna e quella della Rai.