Treviso. Attraversa il passaggio a livello, le sbarre scendono e lui cade dal motorino: 68enne in ospedale

TREVISO - Credeva di fare in tempo ad attraversare e invece le sbarre del passaggio a livello lo hanno fatto cadere dal motorino. Questa mattina, 18 aprile, intorno alle 9.30 un 68enne percorreva via Castellana a Treviso a bordo del suo motorino. Arrivato al passaggio a livello ha accelerato per attraversarlo prima che scendessero le sbarre ma non ci è riuscito: è caduto a terra ed è stato portato al pronto soccorso. La viabilità per alcune ore è andata in tilt.