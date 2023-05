Con la Ducati si schianta contro un Suv: motociclista di 35 anni in fin di vita

TREVISO - Si schianta in moto contro un'auto: motociclista di 35 anni gravissimo. L'incidente è avvenuto oggi, domenica 21 maggio, verso le 16.45 in via Franceschetti, nel quartiere di Canizzano. Il motociclista N. G. era in sella alla sua Ducati quando all'improvviso si è scontrato con un Suv. Ad avere la peggio è stato il centauro, che nell'urto ha riportato forti traumi al torace e all'addome. Soccorso sul posto dai sanitari del Suem 118, il 35enne è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Illeso invece l'automobilista. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per eseguire i rilievi.