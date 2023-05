Treviso, auto si schianta contro un pilone del cavalcavia della stazione: grave una 30enne

TREVISO - Grave incidente in città nella notte di sanato 20 maggio a Treviso, intornoa lle 3.40. Una donna ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro uno dei piloni del cavalcavia della stazione. La conducente è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello, si tratta di una 30enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e una squadra dei vigili del fuoco che ha estratto la donna dall'abitacolo. Intervenute anche le forze dell'ordine per chiarire la dinamica del sinistro.