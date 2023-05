Padova, incidente mortale in via Prima Strada: auto contro il rimorchio del camion parcheggiato

PADOVA - Schianto mortale alle 5 della mattinata di sabato 20 maggio a Padova. L'incidente è avvenuto in via Prima Strada, dove un’auto è andata a sbattere contro il rimorchio di un camion parcheggiato, incastrandosi sotto il mezzo pesante. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. La vittima è un 58enne di Padova ma residente a Legnaro, Angelo Milan.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

Secondo i primi riscontri non c'era alcuna traccia sul manto stradale, l'auto è stata posta sotto sequestro.

I pompieri accorsi da Padova con una squadra, hanno liberato il conducente rimasto incastrato nella Fiat Tipo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’uomo. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.