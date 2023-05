Boara Pisani. Schianto frontale tra auto nella notte al ponte sull'Adige: 21enne intubato, è gravissimo

BOARA PISANI (PADOVA) - Ennesimo incidente al ponte di Boara Pisani che segna il confine tra le province di Padova e Rovigo. Nella notte tra venerdi 19 e sabato 20 maggio, un terribile frontale ha provocato il grave ferimento di un 21enne di Abano Terme. Erano circa le tre del mattino quando, per cause da chiarire, la Toyota Yaris del ragazzo si è scontrata violentemente con una Volkswagen Polo condotta da una 34enne di Anguillara Veneta. Il fortissimo impatto ha danneggiato gravemente entrambi i mezzi, provocato lo scoppio degli airbag e ferito entrambi i conducenti. Se le condizioni della donna non destano preoccupazioni, il 21enne ha riportato gravi traumi in tutto il corpo. Per estrarlo dall'abitacolo della Yaris si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Rovigo, che con fatica hanno rimosso le lamiere e affidato il ferito al personale medico del Suem di Rovigo. Il giovane, privo di sensi e in pericolo di vita, è stato stabilizzato, intubato e condotto in elicottero all'ospedale di Padova.

Quando le sue condizioni lo permetteranno, verrà operato.