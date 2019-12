Fiat Punto esce di strada sulla Feltrina davanti al Gargantua: un ferito

POSTIOMA DI PAESE - Incidente stradale sulla Feltrina, oggi 31 dicembre all'ora di pranzo, a Postioma di Paese, quasi davanti al Gargantua. Una Fiat Punto è finita malamente nel fossato che fiancheggia la strada, impattando con violenza. Un ferito, per fortuna in modo non grave. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. Non è ancora stata accertata la causa dell'improvvisa perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. © RIPRODUZIONE RISERVATA