Moto schiacciata fra due auto. Grave in ospedale un 19enne

MONASTIER -intorno alle 12.30 a. Coinvolte un'auto Y10, condotta da Z.G. del '98, di Roncade, e una moto Aprilia, condotta da M.B. del '99, di San Biagio di Callalta, che si sono scontrate frontalmente in via Pellico.La moto è stata anche tamponata da una Fiesta, condotta da G.F., che la seguiva. Nel duplice impatto il motociclista è stato sbalzato di sella, fortunatamente senza restare schiacciato. È grave in ospedale ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.