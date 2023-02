Incidente in via Kennedy a Riese Pio X, auto ribaltate. Gravissima una donna

RIESE PIO X (TREVISO) - Terribile incidente nella mattinata di oggi, 22 febbraio, intorno alle 9.30. L'impatto tra due auto in via Kennedy a Riese Pio X. Dopo lo scontro entrami i mezzi si sono ribaltati finendo ruote all'aria sull'asfalto. Il bilancio è di due feriti, grave una donna che nell'urto ha riportato un trauma toracico e addominale. Intervenuti i sanitari del Suem 118 con l'elisoccorso e due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso e per deviare il traffico.