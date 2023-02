Incidente a San Vito al Tagliamento, scontro tra auto. Due feriti trasportati in ospedale Foto

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Incidente questa mattina, 22 febbraio, in via Guglielmo Oberdan. Due auto coinvolte nello scontro. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento che hanno messo in sicurezza la zona ed estratto le persone dall'auto prima di affidarle alle cure del personale sanitario. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di San Vito. Presenti anche i Carabinieri di Fiume Veneto.