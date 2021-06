Si schianta frontalmente con la bici contro un'auto e sfonda il parabrezza, grave un 19enne

COLLE UMBERTO - Grave incidente poco dopo le 18 di oggi, 22 giugno, a Colle Umberto, in via Menarè, all'incrocio con via Adige. Un giovane di 19 anni, che abita nella zona, si è scontrato frontalmente con un'auto. L'urto è stato violentissimo ed il ragazzo ha sfondato il parabrezza dell'auto. Sul posto è intervenuto l'elicottero e un'ambulanza del Suem 118 e la polizia locale per i rilievi dell'incidente. Pesanti le conseguenze alla viabilità, si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia; per decongestionare il traffico sono intervenuti anche i carabinieri. Il 19enne è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato all'ospedael Ca' Foncello di Treviso.