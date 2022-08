Incidente al poligono, parte per sbaglio colpo di pistola, 61enne ferito

VEDELAGO - Incidente sportivo allo Shotting club Vedelago oggi pomeriggio 24 aogsto 2022: un uomo di 61 anni è rimasto ferito ad un piede per un colpo di pistola partito accidentalmente dall'arma nella fondina. Il colpo ha trapassato il piede. E' intervenuta l'ambulanza da Castelfranco e l'elisoccorso di Treviso. L'uomo è stato portato in ospedale a Treviso per accertamenti