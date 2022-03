RESANA - Pedone travolto da un'auto stamattina, 15 marzo, a Castelminio di Resana. La vittima ha riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto verso le 8 in via Kennedy: una vettura ha centrato il pedone, sbalzato sull'asfalto.

Immediati i soccorsi da parte del Suem 118: la persona ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Castelfranco. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro.