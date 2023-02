Pedone travolto da un'utilitaria davanti al municipio: è gravissimo

Cappella Maggiore - Grave incidente alle 18.45 circa di questa sera - 9 febbraio - a Cappella Maggiore (Treviso) all'altezza del municipio. Per cause in corso accertamento, un pedone, 41enne della zona, P. D. C. le sue iniziali, è stato investito da una Opel Astra condotta da un 49enne anch'esso della zona. Il ferito era appena arrivato in paese e pare stesse attraversando la strada per andare dal tabaccaio.

Intervenuto l'elisoccorso per trasportare malcapitato in prognosi riservata in gravi condizioni presso ospedale di Treviso.

Rilievi affidati ai carabinieri di Vittorio Veneto.