Frontale davanti al distributore di benzina. Tre auto coinvolte, due feriti gravi

ARBA - Grave incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 9 febbraio, sulla statale 464 ad Arba. Due gli automobilisti gravemente feriti, un terzo è rimasto illeso. E' successo poco prima delle 19.

Il conducente di una Toyota Yaris si è fermato per dare la precedenza alle auto provenienti dal senso opposto, segnalando l'intenzione di svoltare alla sua sinistra per entrare nell'area di servizio della Q8. E' stato urtato da una Volkswagen Passat proveniente dallo stesso senso di marcia e che per schivare l'utilitaria avrebbe invaso la corsia opposta schiantandosi contro una jeep.

Ad Arba sono intervenuti i vigili del fuoco di Maniago, un'ambulanza e l'elisoccorso, atterrato nel campo sportivo di Maniago, come previsto in caso di missioni notturne. L'equipaggio è stato portato sul luogo dell'incidente da una squadra di volontari della Protezione civile. Le due auto sono distrutte e i conducenti sono stati trasportati in ospedale con lesioni e traumi importanti.

Per la ricostruzione della dinamica è al lavoro una pattuglia della Polizia locale Cellina Meduna.