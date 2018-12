ORSAGO - Incidente stradale questa mattina, 11 dicembre, sulla Pontebbana a Orsago, di fronte allo stabilimento Doria. Un camion della Bartolini è uscito di strada per cause in corso di accertamento ed è finito nel fossato, colpendo violentemente il terreno. L'autista ha riportato varie ferite al volto ed è stato ricoverato in ospedale.