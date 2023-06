FOLLINA (TREVISO) - Un ultimo gesto d’amore e di altruismo: donate cornee e tessuti di Matteo De Luca, il 31enne di Farrò (Follina) morto lunedì mattina al Ca’ Foncello di Treviso per i gravi traumi e le ferite riportate nel violento impatto contro una Renault Clio che, domenica sera, gli ha tagliato la strada a Soller (Cison di Valmarino) mentre rientrava in paese in sella alla sua Vespa dopo un pomeriggio trascorso a Vittorio Veneto. I genitori, papà Angelo e mamma Ornella, hanno acconsentito subito all’espianto di cornee e tessuti, sapendo che quella sarebbe stata la volontà del loro Matteo. In tanti, in queste ore, hanno espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia De Luca, molto conosciuta in tutta Follina. Si attende ora che la Procura di Treviso conceda il nulla osta per poter fissare il funerale del giovane, mentre è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale a carico del conducente della Clio, un uomo residente a Tarzo.

Lo schianto