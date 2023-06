Incidente a Cison di Valmarino. Centrato in Vespa da una Clio, sbalzato a terra per qualche metro: morto il 30enne Matteo De Luca di Follina

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Incidente a Cison di Valmarino, è morto dopo aver lottato per la vita dal suo letto d'ospedale, Matteo De Luca, classe 1992 residente a Follina. L'impatto nel tardo pomeriggio di ieri, 25 giugno, quando la sua Vespa è stata centrata da una Clio che procedeva lungo via Redipuglia nella frazione di Soller. Il motociclista ha fatto un volo di qualche metro, ricadendo sull’asfalto e restando inerte. L’automobilista, che procedeva da Follina verso Vittorio Veneto, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è giunto l’elicottero del Suem 118, in quanto le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi. Il motociclista è stato trasportato d’urgenza al Ca’ Foncello dov'è stato subito ricoverato in gravissime condizioni in terapia Intensiva. Questa mattina la triste notizia.