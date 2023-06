Incidente sulla Pedemontana Veneta ad Altivole, motociclista esce di strada e muore

ALTIVOLE (TREVISO) - Terribile incidente sulla Superstrada Pedemontana Veneta nella zona di Altivole in direzione Treviso, nel tardo pomeriggio di oggi 22 giugno 2023. Un motociclista è uscito autonomamente dalla sede stradale ed è deceduto. E' il primo incidente mortale da quando questo tratto della Pedemontana è stato inaugurato. I sanitari e il medico arrivato sul posto con un'ambulanza dal vicino ospedale di Castelfranco Veneto hanno tentato di rianimarlo invano per 22 minuti.

Per il centauro non c'è stato niente da fare, fatale l'impatto al chilometro 70 della superstrada. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia stradale. Rallentamenti nella viabilità del tratto della Spv.