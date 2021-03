Schianto mortale in auto a Paese: morta una donna di 39 anni, in auto anche la figlia di 6

PAESE (TREVISO) - Incidente mortale domenica sera a Paese, in direzione Castagnole-Musano, morta una 39enne di Volpago del Montello, Stefania Bonaldo. Alla guida della Polo N.B, un. uomo del 2001, di Vedelago, negativo all'alcoltest. Nell'auto c'era anche una banbina di 6 anni, figlia della donna deceduta, non è grave ed è già stata dimessa, affidata ai nonni.

L'incidente mortale

A Paese, poco dopo le 21,30, due auto si sono scontrate in via Bruno Boldracco. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, oltre a Vigili del Fuoco e ambulanza del Suem. Dalle auto sono state tirate fuori quattro persone, Stefania Bonaldo era in condizioni particolarmente critiche ed è stata portata d'urgenza al Ca' Foncello, purtroppo non ce l'ha fatta. Anche gli altre tre occupanti delle auto sono stati condotti in Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

